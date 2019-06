O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira que restringirá as viagens culturais de cidadãos americanos a Cuba, assim como as visitas com embarcações e aviões privados ou comerciais, no que representa um novo golpe contra a economia da ilha.

Em comunicado, o Departamento do Tesouro explicou que os EUA não permitirão as viagens culturais e educativas de contato com o povo cubano, conhecidas como "people to people" em inglês e que tinham permitido que milhares de americanos visitassem a ilha após a aproximação iniciada em 2014.