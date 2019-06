Os Estados Unidos aceitaram suspender, até 31 de dezembro deste ano, uma disputa sobre propriedade intelectual com a China aberta na Organização Mundial do Comércio (OMC), informou a entidade nesta sexta-feira.

Os dois países entraram em um acordo, a pedido do governo americano, ao solicitar ao painel de analistas responsável por examinar o contencioso que suspenda os trabalhos, o que pode ser feito por no máximo 12 meses, segundo as regras da OMC.