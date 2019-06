O ministro da Fazenda paraguaio, Benigno López, disse nesta terça-feira à imprensa que o país desconhece os motivos que levaram alguns bancos brasileiros a restringir as remessas de reais do Paraguai ao Brasil, e acrescentou que espera descobrir a causa durante sua viagem de quarta-feira a Brasília.

López e o presidente do Banco Central do Paraguai (BCP), José Cantero, irão amanhã a Brasília para se reunir com seus homólogos brasileiros, Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, e esclarecer esta situação que impede os bancos paraguaios de enviar remessas de reais ao seu país de origem.