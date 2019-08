O FBI, a polícia federal investigativa dos Estados Unidos, informou nesta terça-feira que o autor do ataque a tiros ocorrido no último dia 28 durante um festival gastronômico em Gilroy, no estado da Califórnia, tinha uma lista de possíveis alvos.

Em entrevista coletiva, o agente federal John Bennett disse que foi encontrada uma lista que incluía instituições religiosas, tribunais e organizações políticas vinculadas tanto ao Partido Republicano quanto ao Democrata. O FBI então decidiu abrir uma investigação por terrorismo doméstico.