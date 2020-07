O Federal Reserve (Fed, banco central americano) anunciou nesta quarta-feira que manteve as taxas de juros inalteradas em meio à crise aguda desencadeada pela pandemia do novo coronavírus, argumentando que, embora a atividade econômica venha sendo retomada, ainda está abaixo dos níveis vistos antes da crise sanitária.

"Depois de fortes quedas, a atividade econômica e o emprego recuperaram um pouco nos últimos meses, mas permanecem bem abaixo de seus níveis no início do ano", afirmou o Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed em comunicado, após uma reunião de dois dias.