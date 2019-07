O Federal Reserve (Fed, banco central) dos Estados Unidos iniciou nesta terça-feira a reunião de dois dias de política monetária com a expectativa de uma redução das taxas de juros, que seria a primeira em uma década, em meio à pressão do presidente Donald Trump e com sinais de desaceleração econômica.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) emitirá amanhã um comunicado sobre a conclusão do encontro e, pouco depois, o presidente do Fed, Jerome Powell, oferecerá uma entrevista coletiva para comentar a decisão.