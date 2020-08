O presidente do Fed, Jerome Powell. EFE/Arquivo

O Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) prevê que a pandemia de Covid-19 continuará a "pesar fortemente" na economia, embora tenha reconhecido que "a atividade e o emprego têm crescido ligeiramente nos últimos meses", de acordo com a ata da última reunião de política monetária, divulgada nesta quarta-feira.

"Os funcionários concordaram que a atual crise de saúde pública pesará fortemente na atividade econômica, no emprego e na inflação a curto prazo, e que representa riscos consideráveis para as perspectivas no médio prazo", disse o documento da reunião, realizada em julho.