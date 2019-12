A ítalo-americana Fiat Chrysler (FCA) anunciou nesta quarta-feira a aprovação de um acordo de fusão com a francesa Peugoet-Citröen (PSA), que resultará na formação do terceiro maior grupo automotivo do planeta em receitas, com vendas de 8,7 milhões de unidades por ano (9,5% do mercado).

A nova empresa, cujo nome ainda não foi definido, terá receitas anuais de 170 milhões de euros (R$ 771,4 milhões), além de um resultado operativo que gira em torno de 11 bilhões de euros (R$ 49,9 bilhões).