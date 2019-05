As fabricantes de carros Fiat Chrysler (FCA) e Renault estão negociando para fortalecer seus vínculos, visando uma possível aliança no futuro, com o objetivo de erradicar os desafios enfrentados pela indústria do automóvel, informou neste domingo o jornal "Financial Times".

A publicação especializada em economia - que não revelou suas fontes, mas garante que são pessoas envolvidas nas negociações - afirma que as conversas entre as duas montadoras estão em um "estado avançado".