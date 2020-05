A emDia, plataforma digital de renegociação de dívidas do Santander, lançou uma campanha para ajudar famílias endividadas em meio à pandemia do novo coronavírus.

Por meio da fintech, clientes com débitos em atraso com o Santander nos produtos cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal e crédito consignado podem negociar um plano de pagamento com zero de entrada e a primeira parcela para até 60 dias. Eles não precisam pagar nenhuma quantia de imediato e, mesmo assim, já terão a negativação relativa à dívida baixada em até sete dias.

A campanha da emDia prevê descontos de até 90% do valor em aberto, incluindo juros e multas. Os clientes também podem solicitar o pagamento das parcelas em até 72 meses. Os juros da renegociação variam conforme o perfil do cliente e a natureza do débito.

"Entendemos que alongar os prazos pode ser decisivo para que as famílias reassumam o controle da situação e organizem sua vida financeira", afirmou Mariana Perez, CEO da emDia.

O período de contratações está aberto até 31 de maio. Os clientes podem negociar suas dívidas sem precisar ir ao banco, pelo site www.euemdia.com.br. Os canais de atendimento também podem ser utilizados para tirar dúvidas.

Com quase 2 milhões de usuários cadastrados, a emDia é a plataforma digital de renegociação de dívidas do Santander Brasil. A fintech já gerou mais de 150 mil propostas de renegociação de dividas desde seu lançamento, no final de 2019. EFE

sp/rj