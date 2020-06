As fintechs Superdigital, com foco em inclusão financeira e com mais de 1,4 milhão de contas ativadas, e Sim, que oferece empréstimos online à pessoa física, se uniram para ampliar o acesso ao crédito para a população, com foco nas classes C e D e valores que podem variar de R$ 500 a R$ 25 mil, com prazo de 3 a 24 meses para o pagamento.

Ambas as fintechs pertencem ao grupo Santander. A Sim é responsável pela análise do crédito, que deve ser contratado pelo aplicativo da Superdigital, que por sua vez já oferece aos clientes a possibilidade de receber, transferir e sacar dinheiro; pagar contas; cartão internacional com bandeira Mastercard para compras em lojas físicas, virtuais e aplicativos; recargas de Bilhete Único na cidade de São Paulo; recarga de celular e emissão de boletos, entre outros serviços.

"A parceria com a Sim nos possibilita começar a oferecer crédito aos nossos clientes, de uma forma rápida, democrática, simples e sem burocracia", afirmou à Efe Felipe Castiglia, CEO da Superdigital.

"A Superdigital já existe há sete anos e sempre com o foco nas classes menos favorecidas. Desde 2015 pertence ao ecossistema de startups do Santander e, agora, com a criação da Sim, a oportunidade de construir uma integração e ofertar crédito para clientes de baixa renda ficou mais óbvia", acrescentou.

Ainda segundo o CEO da Superdigital, os serviços combinados das fintechs possibilitarão "conhecer melhor a base de clientes e os comportamentos de consumo para oferecer, então, um crédito consciente sem promover o endividamento pelo endividamento".

Por sua vez, o CEO da Sim, Vinicius Aloe, disse em entrevista à Efe que a proposta é oferecer o empréstimo pessoal com uma aprovação rápida, para que o dinheiro chegue a tempo de resolver os anseios dos clientes da Superdigital neste momento de maior demanda.

"Uma das vantagens do empréstimo que oferecemos na Sim é a análise de crédito instantânea - que traz uma visão imediata e transparente dos limites, taxas e condições de parcelamento e, consequentemente, maior taxa de aprovação comparada ao do mercado", explicou.

"No Brasil há uma necessidade de análise adequada para não prejudicar a vida do cliente e poder distribuir o empréstimo por meio de um canal próprio denota a sinergia que temos", comentou Aloe.