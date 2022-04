O Fundo Monetário Internacional (FMI) advertiu nesta terça-feira que as suas projeções de crescimento econômico estão "consideravelmente" mais incertas do que o habitual devido à guerra na Ucrânia e admitiu até que mesmo os acontecimentos dos últimos dias podem já ter alterado as previsões.

No relatório de perspectivas econômicas globais, atualizado nesta terça-feira, na reunião anual de primavera do FMI e do Banco Mundial, a projeção de crescimento global foi reduzida para 3,6%, dos 4,4% previstos em janeiro, e as previsões de crescimento para 143 países foram rebaixadas.