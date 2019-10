8 out 2019

EFE Washington 8 out 2019

A nova diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertou nesta terça-feira que deve ser registrada uma desaceleração econômica "em 90% dos países do mundo" neste ano.

"Em 2019, esperamos um crescimento mais lento em quase 90% do mundo. A economia global se encontra agora em uma desaceleração sincronizada", disse Georgieva na sede do FMI, em Washington, durante o seu primeiro discurso no comando da organização.