O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou nesta terça-feira que a rápida resposta dos governos e bancos centrais à pandemia "conteve" os riscos financeiros por agora, mas que ainda persiste a "desconexão" entre os mercados e a economia real, o que representa riscos no médio prazo.

"A desconexão persiste, por exemplo, entre os mercados financeiros - onde as valorizações dos ativos têm aumentado - e a fraca atividade econômica e as perspectivas incertas", disse Tobias Adrian, diretor do Departamento de Assuntos Monetários da entidade, em entrevista coletiva para apresentar o relatório de Estabilidade Financeira Global do FMI.