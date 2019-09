O Fundo Monetário Internacional (FMI) está analisando detalhadamente as medidas anunciadas neste domingo pela Argentina, cujo Governo decretou restrições cambiais para tentar conter a escalado do preço do dólar e a fuga de divisas.

"Hoje as autoridades argentinas anunciaram medidas de gestão de fluxo de capitais com o objetivo de proteger a estabilidade cambial e os poupadores. O pessoal do FMI está analisando os detalhes das medidas", disse um porta-voz da organização em comunicado.