A diretoria executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou nesta sexta-feira um novo repasse de US$ 5,4 bilhões à Argentina, valor que faz parte do empréstimo de US$ 56,3 bilhões negociado em 2018.

O acordo para que o novo repasse fosse feito foi anunciado há uma semana, mas precisava do sinal verde da direção executiva do FMI, que aguardava a conclusão da quarta revisão do programa de assistência financeira à Argentina para autorizar o envio do dinheiro.