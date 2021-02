O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta segunda-feira que a região da América Latina e Caribe não recuperará o nível de atividade econômica prévio à pandemia da Covid-19 até 2023, principalmente, por causa do forte impacto da crise no emprego.

Segundo o prognóstico, o produto da região retornará aos níveis prévios à pandemia apenas em 2023, e o Produto Interno Bruto (PIB) per capita não conseguirá em 2025, o que significa mais tarde que em outras regiões do mundo", indicou o diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo, Alejandro Werner, em uma nova análise do desenvolvimento da região.