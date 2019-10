A nova diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advertiu nesta quinta-feira que o órgão vai aguardar para conhecer o programa do futuro governo da Argentina, após as eleições do próximo dia 27, para continuar com seu plano de assistência financeira ao país.

"Será muito interessante ver qual estrutura política teremos. Estamos muito comprometidos, e a vontade do FMI será tão forte durante meu mandato como foi no de Christine Lagarde", afirmou Georgieva durante a Assembleia Anual do FMI e do Banco Mundial (BM), realizada em Washington, nos Estados Unidos.