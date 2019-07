O Diretório Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta sexta-feira o início de um processo "aberto e baseado no mérito" para escolher o sucessor de Christine Lagarde à frente da instituição, com o objetivo de que o eleito seja designado em 4 de outubro.

"O Diretório Executivo anuncia hoje que adotou um processo aberto de seleção de seu próximo diretor-gerente, baseado no mérito e transparente, similar ao usado em rodadas recentes", informou a instituição em comunicado.