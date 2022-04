O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que os países da América Latina encerrem 2022 com um déficit médio de 4,7% do Produto Interno Bruto, com o Brasil apresentando índice de 7,6%.

No relatório sobre "vigilância fiscal", publicado nesta quarta-feira, a organização financeira também prevê que o déficit médio na região se reduza a 4,2% em 2023, e a 3,4% em 2024.