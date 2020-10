13 out 2020

EFE Washington 13 out 2020

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê uma retração de 4,4% no Produto Interno Bruto (PIB) mundial até 2020, melhorando assim sua projeção feita em junho - de queda de 5,2% - graças a uma forte recuperação da China, que será a única entre as grandes economias a crescer (1,9%), e aos enormes estímulos fiscais e monetários realizados por diversos países em meio à pandemia do novo coronavírus.

A melhora de oito décimos percentuais, de acordo com o relatório Perspectivas Econômicas Globais do FMI, divulgado nesta terça-feira, também se deve à significativa recuperação da economia dos Estados Unidos, agora prevista em -4,3%. O cenário, embora seja de acentuada contração, apresenta um significativo avanço em relação ao de queda de 8% previsto pela instituição em junho.