EFE Washington 12 out 2021

O Fundo Monetário Internacional (FMI) rebaixou nesta terça-feira as previsões de crescimento global neste ano para 5,9%, um décimo a menos do que o estipulado três meses atrás, devido a propagação da variante delta do novo coronavírus e os problemas nas cadeias globais de distribuição.

"A recuperação continua, mas o impulso se fragilizou, lastrado pela pandemia", afirmou a economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, no relatório "Perspectivas Econômicas Globais".