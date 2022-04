A diretora do FMI, Kristalina Georgieva. EFE/Arquivo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu as previsões de crescimento de 143 países devido aos efeitos da invasão russa da Ucrânia, que representa um impacto sobre 86% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, segundo antecipou nesta quinta-feira a diretora do organismo, Kristalina Georgieva.

Em um discurso antes do início da assembleia anual de primavera que o Fundo realizará junto com o Banco Mundial na próxima semana, Georgieva alertou que o futuro da economia é "extraordinariamente incerto" devido à guerra, às sanções e à pandemia de covid-19.