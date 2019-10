A varejista de moda Forever 21 informou que entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, com a qual espera realizar uma reestruturação global que acarretará no fechamento de várias lojas e o encerramento dos negócios na Ásia e na Europa, mas continuará com as operações no Brasil e no restante da América Latina.

A Forever 21 deu entrada de forma voluntária ao processo neste domingo, em um tribunal de Falências do estado de Delaware (EUA), enquanto sua filial no Canadá fez o mesmo, com o objetivo de facilitar uma reestruturação global que permita à companhia se concentrar na parte rentável das suas operações.