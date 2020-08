O diretor executivo da Amazon, Jeff Bezos, considerado a pessoa mais rica do mundo, conseguiu acumular uma fortuna de US$ 200 bilhões, segundo informou nesta quarta-feira a revista "Forbes", ao noticiar um feito nunca antes registrado ao longo dos 40 anos em que cobre as maiores fortunas do mundo.

A revista explica que a façanha do multimilionário foi possível porque as ações da Amazon fecharam o pregão na Bolsa de Nova York em alta superior a 2%. Com isso, a fortuna de Bezos saltou US$ 4,9 bilhões.