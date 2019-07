O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou nesta segunda-feira que a fragilidade da economia mundial pode provocar cortes ainda maiores que os feitos pela instituição na semana passada nas previsões de crescimento da América Latina, em especial no Brasil, no México e na Argentina.

As advertências foram feitas pelo diretor do FMI para o Hemisfério Ocidental, Alejandro Werner, em entrevista coletiva concedida para explicar os motivos que levaram a instituição a rebaixar as projeções econômicas para a América Latina e o Caribe na semana passada.