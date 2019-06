O ministro da Economia e Finanças da França, Bruno Le Maire, afirmou nesta quarta-feira que o país apresentará na Justiça todos os elementos sobre as despesas suspeitas do brasileiro Carlos Ghosn, em nome de uma das subsidiárias comuns com a Nissan, e formalizar uma reclamação.

"Evidentemente, haverá uma queixa",afirmou Le Maire, em entrevista à emissora de rádio local "RMC", na qual disse que a auditoria interna aberta pela Renault sobre essas despesas colocou em evidência fatos "reprováveis".