Um grupo de funcionários da Amazon, que pressiona a companhia a tomar medidas significativas para conter a mudança climática, divulgou nesta segunda-feira que planeja realizar uma greve no próximo dia 20, como mais uma forma de protestar.

"Como empregados de uma das maiores e mais poderosas empresas do mundo, nosso papel para enfrentar a crise climática é garantir que nossa companhia lidere o movimento", afirmaram os integrantes do grupo Funcionários da Amazon pela Justiça do Clima, em seu blog.