O fundador e conselheiro delegado da gigante de telecomunicações chinesa Huawei, Ren Zhengfei, disse nesta quarta-feira que a empresa vive um problema por conseguir aumentar as vendas apesar das suspeitas de vários países sobre a segurança de seus dispositivos.

Em entrevista na sede da companhia em Shenzhen, no sudeste da china, Ren disse que as vendas chegaram a entre 240 milhões e 250 milhões de unidades em 2019, melhor que as 200 milhões de todo o ano de 2018.