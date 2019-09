O sindicato United Auto Workers (UAW), o maior do setor automotriz, convocou à paralisação neste domingo 48 mil trabalhadores da gigante General Motors, que com isso enfrenta uma greve de funcionários nos Estados Unidos em 12 anos.

"Não estamos fazendo isso superficialmente. É o nosso último recurso", declarou o vice-presidente do sindicato e encarregado das relações com GM, Terry Dittes, em entrevista coletiva em Detroit, a sede do que fora o primeiro produtor mundial de automóveis no século passado.