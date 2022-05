As companhias aéreas GOL e Avianca anunciaram nesta quarta-feira a união de suas operações com a criação do Grupo Abra, holding que pretende se tornar líder no setor de transporte aéreo na América Latina.

"Juntas, Avianca e GOL serão a base de uma rede de companhias aéreas latino-americanas que terão os menores custos unitários em seus respectivos mercados, os programas de fidelidade líderes em suas regiões e outros negócios complementares", disse a Avianca em comunicado.