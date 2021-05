A empresa americana Google LLC, através de sua subsidiária Eleanor Applications SRL, adquiriu um terreno de 30 hectares no Uruguai para continuar seu processo de expansão de centros de dados na América Latina.

"É um marco importante neste processo e reforça o compromisso do Google com o Uruguai e a América Latina e o desenvolvimento do ecossistema tecnológico local", afirmou a companhia em comunicado a respeito da aquisição do terreno no Parque de las Ciencias, localizado no departamento de Canelones, vizinho de Montevidéu.