O Google prometeu nesta quarta-feira que colaborará e trabalhará de maneira construtiva com os promotores dos Estados Unidos que anunciarão uma investigação contra a empresa por violações das leis antimonopólio.

"Continuaremos trabalhando de maneira construtiva com as autoridades regulatórias, incluindo os promotores-gerais, para responder a perguntas sobre nosso negócio e o dinâmico setor tecnológico", disse José Castañeda, um dos porta-vozes do Google.