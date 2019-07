O governo dos Estados Unidos e o Google concordaram na sexta-feira que a gigante da tecnologia pague uma multa de milhões de dólares por não tomar medidas apropriadas para evitar que menores acessem imagens inapropriadas e coletem seus dados em sua plataforma de vídeos do YouTube, informou a mídia local.

O acordo, que teve o apoio dos três membros republicanos e foi rejeitado pelos dois democratas da Comissão Federal de Comércio (FTC, sigla em inglês), reflete que a plataforma de vídeo de sua propriedade falhou em seus mecanismos de controle e violou as leis de proteção online de menores, de acordo com o jornal "The Washington Post".