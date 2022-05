O governo da Argentina antecipou os aumentos do salário mínimo que estavam previstos para este ano para tentar proteger o poder de compra da população diante da inflação acelerada, de acordo com uma resolução publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial.

A partir de 1º de junho, o salário mínimo subirá para 45.540 pesos (R$ 1.985) para trabalhadores que recebem salário mensal, antecipando assim o aumento de 10% originalmente acordado para agosto. E, a partir de 1º de agosto, o mínimo passará para 47.850 pesos (R$ 2085), adiantando desta forma os 7% estipulados para dezembro.