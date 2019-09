O ministro da Economia do Reino Unido, Sajid Javid, anunciou nesta quarta-feira uma verba extra de 2 bilhões de libras (cerca de 2,2 bilhões de euros) para enfrentar um possível Brexit sem acordo no próximo dia 31 de outubro.

Javid apresentou na Câmara dos Comuns a chamada "Revisão das Despesas", onde detalha as prioridades orçamentárias do Executivo conservador para o exercício 2020-2021 e que incluem um aumento do investimento em serviços públicos como saúde e educação para "deixar para trás a austeridade".