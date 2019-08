O governo da Argentina aprovou nesta terça-feira o contrato de empréstimo de US$ 500 milhões (R$ 2 bilhões) que o Banco Mundial (BM) autorizou no mês passado e que será assinado nos próximos dias, com o objetivo de financiar políticas de desenvolvimento da inclusão social no país.

A informação foi publicada hoje em Diário Oficial. O Ministério da Fazenda ficará responsável de executar os projetos e administrar a utilização dos recurdos.