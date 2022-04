O ministro da Fazenda do Chile, Mario Marcel. EFE/Arquivo

O ministro da Fazenda do Chile, Mario Marcel, se disse satisfeito nesta terça-feira com a derrubada na Câmara dos Deputados de um polêmico projeto de lei que permitiria uma retirada universal de 10% dos fundos de pensões no país.

"Imperou a responsabilidade e a razão. É indicativo de maturidade, que tiveram (os parlamentares) sujeitos a permanente pressão sobre o assunto", disse o integrante do governo, em entrevista coletiva.