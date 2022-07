O governo do México expôs nesta segunda-feira mais de uma dezena de funcionários que recebem um salário superior ao do presidente, Andrés Manuel López Obrador, o que é proibido pela Lei Federal de Remuneração dos Servidores Públicos, que foi modificada pelo atual governante.

Ricardo Sheffield, procurador federal do consumidor, afirmou que, enquanto o presidente tem um salário líquido mensal de 136.700 pesos (cerca de R$ 36.000), o conselheiro do Judiciário Federal e o presidente do Tribunal Eleitoral do Poder Judiciário da Federação (TEPJF) ganham mais de 286.000 pesos (cerca de R$ 75.000).