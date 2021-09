O governo do Panamá e a Copa Airlines anunciaram nesta quinta-feira um conjunto de incentivos para reativar o setor do turismo no país, duramente impactado pela pandemia de covid-19, em um momento em que as autoridades estão eliminando gradualmente as restrições.

"O aporta da Copa está englobado em dois aspectos: um tem a ver com a oferta de tarifas promocionais muito agressivas de diferentes destinos que são fundamentais para o país e para as diferentes iniciativas que estamos lançando. Por outro lado, há o mercado, com os nossos próprios recursos", disse à Agência Efe o diretor sênior de marketing, comunicação externa e programa de passageiro frequente da Copa Airlines, Marco Ocando.