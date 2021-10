A reforma tributária planejada pelo governo do Peru tem como alvos principais os contribuintes de altas rendas - que ganham mais de 300 mil sóis (US$ 75 mil) por ano -, as mineradoras com grandes lucros e empresas com dívidas tributárias milionárias.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro de Economia e Finanças, Pedro Francke, após o governo ter solicitado ao Parlamento poderes legislativos em matéria tributária durante 120 dias para realizar a reforma.