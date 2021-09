O ministro de Comércio e Turismo do Peru, Roberto Sánchez. EFE/Arquivo

O ministro de Comércio e Turismo do Peru, Roberto Sánchez, afirmou em entrevista à Agência Efe que o governo do país irá solicitar um empréstimo de, pelo menos US$ 3 bilhões (R$ 15,9 bilhões), para projetos de saúde, educação e de infraestrutura.

O titular da pasta está acompanhando o recém-empossado presidente peruano, Pedro Castillo, na primeira viagem internacional, ao México e aos Estados Unidos, em que já passaram por Washington e estão em Nova York, para participar da Assembleia Geral da ONU.