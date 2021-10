O Uruguai manterá em novembro, pelo segundo mês consecutivo, os preços da gasolina, do diesel e do GLP, apesar do aumento no preço do petróleo no mercado internacional, usado como referência, segundo anunciou nesta quinta-feira o Ministério de Indústria, Energia e Mineração (MIEM).

De acordo com o comunicado, a decisão foi tomada após uma análise da evolução dos Preços de Paridade de Importação (PPI), que são acompanhados mensalmente pela Unidade Reguladora dos Serviços de Energia e Água (Ursea), e dos resultados da petroleira estatal, Ancap, conforme estabelecido no artigo 235 da Lei de Urgente Consideração (LUC), o principal projeto do governo aprovado em 2020.