Uma greve de controladores do tráfego aéreo nos aeroportos da Argentina forçou nesta quinta-feira as companhias aéreas a reprogramarem alguns voos, o que causou atrasos no terminal aéreo de Ezeiza, o principal do país.

A medida foi convocada pela Associação de Técnicos e Empregados de Proteção e Segurança da Aeronavegação (Atepsa), que mantém um conflito com a Empresa Argentina de Navegação Aérea (EANA), responsável pelo funcionamento dos radares nos aeroportos.