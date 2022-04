A guerra na Ucrânia levará ao aumento dos preços do vinho como consequência do encarecimento dos preços da energia e do agravamento dos problemas da cadeia de abastecimento, advertiu nesta quarta-feira a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).

"A guerra na Ucrânia acrescentou novos gargalos à cadeia de abastecimento", e isso está tendo um impacto inflacionário no setor vitivinícola, bem como interrupções no fornecimento de insumos, disse o diretor geral da organização, o espanhol Pau Roca.