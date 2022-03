A guerra na Ucrânia reduzirá o crescimento da economia mundial em um ponto percentual no primeiro ano e aumentará a inflação esperada em 2,5 pontos, segundo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que também prevê um impacto particularmente grande na Europa, que é altamente dependente do gás e do petróleo da Rússia.

Em um relatório divulgado nesta quinta-feira, a OCDE disse que o conflito vai diminuir o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro em 1,4 ponto, o dos Estados Unidos em cerca de 0,9 ponto, e o da Rússia em 10%.