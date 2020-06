O Ministério do Turismo e Esporte da Argentina lançou nesta quarta-feira novos protocolos para a operação de hospedagens e estabelecimentos gastronômicos para minimizar os riscos à saúde, uma vez retomadas as atividades após o confinamento provocado pela pandemia do coronavírus.

"São ferramentas concretas, recomendações de saúde e diretrizes de cuidado que visam fortalecer a cadeia de valor e ajudar a preservar empregos no setor, em linha com as novas demandas globais", disse o ministro do Turismo e Esportes, Matías Lammens.