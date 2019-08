A empresa tecnológica chinesa Huawei criticou nesta segunda-feira "a motivação política" e o "tratamento injusto" das sanções dos Estados Unidos depois que o governo do presidente Donald Trump estendeu por 90 dias a licença para que negocie livremente com empresas do país.

"Está claro que esta decisão tomada neste momento particular tem uma motivação política e não tem nada a ver com a segurança nacional. Estas ações violam os princípios básicos da livre concorrência de mercado", afirmou a empresa em comunicado enviado à Agência Efe.