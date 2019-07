O presidente interino da empresa chinesa de tecnológica Huawei, Liang Hua, afirmou nesta sexta-feira que, apesar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter entrado em acordo com o mandatário da China, Xi Jinping, com o levantamento do veto à companhia durante a cúpula do G20, em Osaka (Japão), "ainda não vimos nenhuma mudança tangível".

Em entrevista coletiva realizada na cidade de Shenzhen, onde está localizada a sede da companhia, Liang reconheceu que "sabemos que a Huawei ainda está na lista negra dos EUA" e exigiu que Washington levante completamente o veto.