O grupo espanhol Iberdrola anunciou nesta quinta-feira que investirá cerca de 6,5 bilhões de euros (quase R$ 30 bilhões) em projetos no Brasil nos próximos cinco anos, com o objetivo de melhorar o fornecimento de energia no país.

O anúncio foi feito pelo presidente do Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, durante a inauguração da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, um projeto tocado pela Neoenergia, subsidiária do grupo espanhol, e pela Companhia Paranaense de Energia (Copel).